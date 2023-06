Pontelandolfo: inizia l’era del sindaco Ovidio Valerio Testa Ecco la Giunta che affiancherà il primo cittadino. Rocco Diglio presidente del Consiglio

In una Sala Consiliare gremita di amici e simpatizzanti, si è svolto il Consiglio Comunale di insediamento del sindaco Ovidio Valerio Testa e della sua squadra. Profonda emozione al solenne momento del giuramento del Sindaco: “Ringrazio tutti i miei concittadini, i Consiglieri eletti e soprattutto i consiglieri non eletti, che con il loro impegno e la loro dedizione hanno portato al successo della propria squadra”.

Comunicata la giunta composta dagli assessori Corrado Guerrera, che sarà anche Vicesindaco, e Rossella Perugini. Nel primo Consiglio Comunale, come da Statuto Comunale, è stato eletto anche il Presidente del Consiglio Comunale: si tratta di Rocco Diglio.

“Siamo una squadra giovane, mossa da grande entusiasmo e buona volontà”, afferma con orgoglio il Sindaco Testa. “Lo straordinario risultato elettorale conseguito, la fiducia che gli elettori hanno riposto in noi e nel nostro programma, ci riempiono di gioia e di orgoglio, ma anche di grande responsabilità. Abbiamo vinto elezioni che passeranno alla storia per diversi motivi: siamo tra le amministrazioni più giovani di sempre, tutti eletti per la prima volta in un consiglio comunale. Abbiamo sconfitto un sindaco che correva per il terzo mandato consecutivo, cosa mai avvenuta in passato per il vincolo dei due mandati. Abbiamo sconfitto un sindaco che era anche Presidente della Comunità Montana del Titerno-Alto Tammaro, creando un terremoto politico a livello provinciale. E per la prima volta nella storia del Paese è stato eletto un Sindaco che ha avuto l’onore di avere il proprio Papà, Cosimo Testa, già sindaco di Pontelandolfo”. L’agenda di lavoro per la nuova amministrazione è già fitta di impegni. Conclude il Sindaco Testa: “ Abbiamo già prontamente ed efficacemente affrontato situazioni emergenziali legate al maltempo e stiamo approntando con coraggio e determinazione problemi e situazioni mai esaminate in maniera seria dall’amministrazione uscente”