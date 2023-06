Telese, torna l’appuntamento con la family run, «Telesia Fun» Un itinerario suggestivo tra storia e cultura, paesaggio e natura

Insieme, di corsa, all’insegna della solidarietà. Questo il filo conduttore dell’edizione 2023 della «Telesia Fun» la stracittadina non competitiva sulla distanza di 5 chilometri che andrà in scena domenica 11 giugno a Telese Terme. L'iniziativa è promossa e organizzata, come ogni anno, dalla «Telese Running» con il patrocinio del comune di Telese Terme. Un lungo corteo colorato attraverserà le strade principali della cittadina termale lungo il percorso che vedrà di scena, nel pomeriggio di domenica 18 giugno, gli atleti della «Telesia 10K». Il parco delle terme di Telese, la torre longobarda, il parco delle Terme, con arrivo e partenza fissati sul centralissimo viale Minieri. Un itinerario suggestivo tra storia e cultura, paesaggio e natura. Tante famiglie con bambini e passeggini al seguito, associazioni e società sportive. Da soli o in compagnia l'importante sarà partecipare. Nessun vincitore, nessun premio o riconoscimento se non il piacere e l’orgoglio di partecipare supportando la Parrocchia di Santo Stefano per l’acquisto di arredi per la nuova chiesa dedicata a Sant’Alfonso Maria de Liguori in contrada San Giovanni. Come da tradizione la manifestazione precede la «10K», la gara podistica sulla distanza di 10 chilometri che festeggia quest'anno la sua sedicesima edizione. Una festa di sport tra sudore, fatica e la passione per una disciplina che va ben al di là del puro e semplice agonismo. Mesi di allenamenti ripagati dalla gioia di un arrivo per oltre 2 mila e 500 podisti provenienti da ogni parte del centro sud Italia. Del resto, si sa, l’importante non è il risultato ma arrivare al traguardo. Emozioni intense, emozioni che solo uno sport duro come la corsa può regalare. Anche quest’anno saranno attesi i grandi nomi dell'atletica mondiale a conferma di una continua e costante ascesa dell'iniziativa dovuta ad un massiccio apparato organizzativo sempre più rodato ed efficiente e a un rinnovato entusiasmo. Tanto lavoro, grandi investimenti e sponsor illustri, dietro le quinte di una manifestazione diventata in poco tempo tra le più rappresentative del panorama podistico nazionale. Iscrizioni presso il Telesia Fun Info Point in Piazza Minieri a Telese Terme sino a domenica mattina. Nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 16:30 / 20:30. Sabato e domenica ore 10:00 / 13:00 - 16:30 / 20:30. Domenica 11 giugno ore 7:30 / 9:20.