A Puglianello si ricorda il sindaco Tonino Bartone L'evento, organizzato dal sindaco Rubano si terrà domenica 18 giugno alle ore 21 in Villa Marchitto

"Non c'è futuro senza memoria" così il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, deputato della Repubblica, annuncia l'evento di commemorazione dedicato a Tonino Bartone, suo amato e compianto predecessore che per ben sette mandati, fino al settembre del 2018, ha amministrato il borgo sannita.

Il 10 giugno, infatti, ricorre la data della sua settima e ultima elezione stroncata da una malattia feroce. "Ricorderemo la longevità amministrativa del mio maestro, Tonino Bertone, attraverso la poesia, la musica e alcune testimonianze di chi lo ha conosciuto e affiancato negli anni migliori della sua amministrazione", ha spiegato Rubano. L'evento si terrà domenica 18 giugno alle ore 21 in Villa Marchitto con l'interpretazione, a cura del maestro Antonio Troiano, del brano di Henry Scott Holland "La morte non è niente"; a seguire ci sarà uno spazio riservato agli alunni della scuola primaria e l'omaggio a Ennio Morricone e Astor Piazzolla a cura della Synphonic band. Al termine, è prevista una intervista al sindaco Francesco Maria Rubano con al centro i ricordi passati e i progetti futuri per Puglianello. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Marilù Musto. Infine, uno spazio riservato al buffet di intrattenimento. "L'iniziativa dedicata a Bertone è un atto dovuto per ricordare una persona perbene - ha concluso il deputato Rubano - se è vero che un albero va tanto più in alto quanto più profonde sono le sue radici, è vero anche che la nostra comunità deve conservare viva la memoria del suo primo cittadino che ha iniziato un percorso moderno e visionario. Lo stesso percorso che continuo a portare avanti prima da allievo e poi da successore della sua enorme eredità umana e politica. Sara' un giorno di festa e di celebrazioni - conclude Rubano - al quale tengo moltissimo perché le radici e la storia della nostra terra ci permettono di pianificare un fiorente futuro. Sarà mio dovere ricordare anche gli altri sindaci che non ci sono più e che hanno contribuito ad accrescere un contributo di modernità ed eccellenza della nostra Puglianello. In occasione delle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario dell’autonomia comunale in programma a luglio, infatti, dedicheremo dei momenti ricordando i sindaci Giovanni Pito’ , Giacomo Mongillo e Salvatore Rapuano."