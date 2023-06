"Conflitto Russia-Ucraina? Dispiaciuti perché è una guerra fra popoli fratelli" Così l’Ambasciatore Kirghizistan in Italia, Taalalay Bazarbaev, in visita a Campoli Monte Taburno

“Conflitto tra Russia e Ucraina? Siamo dispiaciuti perché è una guerra fra due Paesi fratelli”.

Così l’Ambasciatore del Kirghizistan in Italia, Taalalay Bazarbaev, giunto in visita a Campoli del Monte Taburno (in provincia di Benevento) su invito del sindaco Tommaso Nicola Grasso, ha risposto ai giornalisti.

Evidenziando che l’Ambasciata del Kirghizistan in Italia è aperta da soli due anni, il diplomatico ha aggiunto: “L’incontro di oggi intende rafforzare gli scambi culturali ed economici tra il nostro Paese e l’Italia”.

L’ambasciatore Taalalay Bazarbaev ha avuto infatti anche una serie di incontri, tra cui quello con gli imprenditori agricoli ed i vertici della Confederazione Italiana Agricoltori (Cia).

Entusiasta si è detto il sindaco Grasso della presenza dell’ambasciatore e del Console Generale Sultan Barakanov a Campoli del Monte Taburno: “La nostra amministrazione lavorerà sin da subito a potenziare questi incontri internazionali e credo che già nel prossimo mese di agosto avremo un altro momento culturale importante che darà lustro non solo a Campoli del Monte Taburno ma all’intero Sannio”.