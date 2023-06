Telese Terme, domani interruzione idrica per manutenzione: ecco dove La comunicazione di Gesesa per la città telesina

La Gesesa informa che domani 16 giugno dalle ore 10.30 alle ore 13.30 sarà costretta ad interrompere l'erogazione idrica in via Frosinone e via Anterria, per lavori di manutenzione straordinaria. Gesesa ricorda inoltre che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito 800511717.