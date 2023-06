Giornate Europee dell’Archeologia, ad Apice la pulizia delle antiche sorgenti Il programma delle iniziative dell'associazione Archeoclub d'Italia

L’associazione Archeoclub d’Italia sede di Apice ha aderito alle Giornate Europee dell’Archeologia previste per il 16, 17 e 18 giugno. Durante le giornate del 16 e del 17, si effettueranno la pulizia e la riqualificazione di due antiche sorgenti chiamate: “Fonte Miracolosa” e “Due Fontane”.

Il giorno 18, invece, si svolgerà una visita guidata che avrà la funzione di promuovere e far conoscere i nostri siti storici, come il borgo di Apice, il Convento di Sant’Antonio, il Ponte Appiano e dei siti oggetto di intervento, dove ci sarà la partecipazione degli Archeoclub di Avellino, Benevento e Pietrelcina. Le attività avranno sia la funzione di tutelare e rendere sicuro l’accesso ai beni culturali, migliorando le condizioni ambientali in cui essi sono situati e sia una funzione didattico-educativa. Gli interventi di pulizia sono stati pensati anche a fronte delle abbondanti precipitazioni che hanno colpito il nostro territorio in questi mesi e che hanno provocato una straordinaria crescita della vegetazione e della fanghiglia rendendo pericoloso l’accesso ai siti. A tal proposito, l’Archeoclub d’Italia, che è già riconosciuto come organo di protezione civile per I beni culturali, beneficerà anche della collaborazione della storica associazione locale di Protezione Civile, Palaraba.