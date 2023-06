Ambrosone: piattaforma digitale cambia rapporto pubblica amministrazione Così il delegato ai Fondi Europei e Pnrr del comune di Montesarchio

A Montesarchio effettuata l’assegnazione e data l’ufficialità delle deleghe, la nuova amministrazione di palazzo San Francesco si prepara a rilanciare la città. Il sindaco Sandomenico ha affidato la delega dei Fondi Europei e del Pnrr al neo Consigliere Comunale iscritto a Forza Italia, Nico Ambrosone.

“A lui va il mio pubblico ringraziamento – ha esordito Ambrosone – perché sentire la fiducia intorno a sé è importante ed è motivo di orgoglio per chi si approccia ad un modo diverso di fare politica. Stiamo lavorando su Fondi Pnrr istituiti nell’ottobre 2022, richiesti dalla precedente amministrazione e sono onorato di proseguire il loro lavoro”.

Il bando “ Piattaforma Digitale Nazionale Dati” è stato emesso dal Ministero per l’Innovazione e Transizione Digitale ed è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU. “Si tratta di una piattaforma che consente l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati della PA e risponde all’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese. La piattaforma – continua il Consigliere Ambrosone – consente di pubblicare interfacce per programmi applicativi (API), redigere e firmare accordi sull’interoperabilità digitale; completare la procedura di adesione sul portale Self Care; consente di usufruire di sicurezza sociale, conformità fiscale e procedure pubbliche quali assunzioni, pensionamento e iscrizioni a scuole e Università”.

“Ci sarà un prima e un dopo Pdnd – conclude il Consigliere Nico Ambrosone - , sottolineando come questo strumento abiliti definitivamente il famoso principio once only. Cambia, dunque, in maniera sostanziale il modo in cui i cittadini e imprese si rapportano con la Pubblica Amministrazione”.