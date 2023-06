Ceppaloni, prevenzione dei tumori cutanei e melanomi: visite gratuite Sabato 1 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 in piazza C. Rossi

“Promuovere il benessere e la salute dei cittadini, attraverso giornate di prevenzione, è una priorità per la nostra Amministrazione. Vogliamo dimostrare, e rimarcare con convinzione, che la prima cura parte proprio da controlli periodici, è fondamentale prevenire”, così in una nota il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo che dà appuntamento alla cittadinanza sabato 1 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 in piazza C. Rossi, dove si svolgerà la “Giornata della Salute” con visite gratuite di prevenzione per i tumori cutanei e melanomi.

“La giornata di prevenzione - fa sapere l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Calabrese - è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana del Comitato di Benevento e grazie all’assistenza delle infermiere volontarie. Ad eseguire le visite mediche, invece, sarà la dottoressa Antonia Galluccio, Dermatologa dell’Associazione Nazionale Malattie Rare Dermatologiche Vascolari - ODV”.

“Ritengo di fondamentale importanza - aggiunge Calabrese - che i cittadini abbiano la possibilità di effettuare screening periodici sanitari al fine di prevenire ed eventualmente curare malattie molto spesso silenti. È indispensabile offrire tali servizi soprattutto a coloro che, a causa dell’impossibilità di spostarsi in autonomia, spesso trascurano aspetti fondamentali della propria vita, come il benessere psicofisico”, conclude l’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Calabrese.