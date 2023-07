San Nicola Manfredi: nuovo asfalto per collegamento con Benevento Cilento e Coviello: "Ringraziamo il presidente della Provinciae"

"I cittadini di San Nicola Manfredi potranno fruire di una viabilità più agevole e il cruciale collegamento con Benevento sarà completamente rifatto con nuovo asfalto. Un impegno mantenuto per il quale vogliamo ringraziare il presidente della Provincia Nino Lombardi", così in una nota il consigliere comunale Noi di Centro Francesco Cilento e la segretaria territoriale NdC Giovanna Coviello.

"La riqualificazione del collegamento stradale tra Benevento e San Nicola Manfredi, dopo una serie di smottamenti e problemi derivanti dal maltempo, era stata la principale istanza che avevamo rappresentato al presidente Lombardi che ha recepito prontamente le richieste provenienti dal territorio", proseguono Cilento e Coviello.

"In questa fase l'unica priorità di chi rappresenta il partito nelle istituzioni e sul territorio è collaborare nell'interesse dei cittadini e apprezziamo dunque le politiche efficaci e collaborative che il presidente Lombardi mette in campo anche a San Nicola Manfredi", concludono Cilento e Coviello.