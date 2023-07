FdI Pietrelcina, Rosella: "Strappare manifesti atto incivile e lunare" La solidarietà al vice coordinatore provinciale del partito Alessio Ermenegildo Scocca

"Come presidente del circolo di FdI di Pietrelcina 'Andare Oltre, voglio esprimere la nostra solidarietà al vice coordinatore provinciale del partito Alessio Ermenegildo Scocca per lo spiacevole episodio che lo ha riguardato".

Così in una nota Antonio Rosella, presidente del locale Circolo di Fratelli d’Italia a Pietrelcina, che continua: "Durante la notte scorsa, approfittando del buio, sono stati nuovamente strappati manifesti di una iniziativa istituzionale che coinvolge il consigliere comunale Scocca. In questo caso, è stato rimosso il volto dell'interessato, un gesto lunare che denota la mancanza di rispetto per il confronto pubblico ma anche un attacco personale poiché non è la prima volta che accade. Ricordiamo che già qualche settimana fa sono strati rimossi manifesti di Fratelli d’Italia dalle bacheche, proprio di un evento che vedeva Scocca tra i relatori. Poiché non siamo abituati a fare vittimismo, abbiamo taciuto nella speranza che fosse un atto isolato, ma adesso chiediamo di individuare i colpevoli, poiché ridurre tutto a 'ragazzate' non ci sembra giusto, dato che qui siamo di fronte a una evidente reiterazione. Solidarietà piena da tutto il partito".