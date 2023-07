Pnrr, interventi per un milione di euro per il dissesto idrogeologico Il sindaco di Sant'Angelo a Cupolo: "Tre interventi per la messa in sicurezza del territorio"

Il Comune di Sant'Angelo a Cupolo risulta nell’elenco degli enti assegnatari di risorse economiche per importanti interventi in opere pubbliche.

Sono in arrivo dal Ministero fondi PNRR per 1 milione di euro destinati alla sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza di due aree del territorio comunale. Ad essere oggetto di intervento saranno il versante di via Dante del capoluogo e quello di via Valloni, strada di collegamento tra Panelli e Cardilli. Ciascun intervento da 500mila euro, di cui 58.500 di spese di progettazione.

“Le richieste di contributo al Ministero dell'interno, furono presentate a settembre 2022, ed è stato possibile inoltrarle grazie all’aver approvato il bilancio 2021 - ha spiegato il sindaco Cataffo -. Nel caso specifico, occorre precisare che per due anni consecutivi, non è stato possibile ottenere l’assegnazione di questi fondi messi a disposizione annualmente, per la mancata approvazione dei bilanci, requisito fondamentale per avanzare richieste in materia.

Il riconoscimento di questi ed altri contributi, premia in primis il nostro faticoso lavoro di sistemazione dei bilanci non approvati dai nostri predecessori, condizione che di fatto ha fatto perdere per il passato la possibilità di presentare richieste di finanziamento anche in altri settori amministrativi.

Le opere individuate, a nostro avviso, necessitavano di un urgente intervento, perché a ridosso dei centri abitati ed apparivano come quelle più corrispondenti ai requisiti richiesti dal bando, secondo un ordine di priorità previsto dalla normativa vigente che privilegiava gli investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e gli investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti”.