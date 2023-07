Pisillo protagonista di un evento a Montesarchio? Carmelo Nazzaro, ormai star dei social, ammicca dalla pagina Pro Loco: "Ehi guys, siete pronti?"

"Ehi Guys, siete pronti?" Così Carmelo "Pisillo" Nazzaro, emigrante montesarchiese e fondatore di quella che secondo Trip Advisor (e non solo) è la miglior paninoteca di New York (e intanto divenuto anche una celebrità social) dal profilo della Pro Loco di Montesarchio.

Cosa bolle in pentola? E' probabile che Carmelo, da sempre legatissimo al suo paese natale, possa in qualche modo partecipare alla prossima edizione di una delle manifestazioni più rappresentative di Montesarchio: Giorni al Borgo, o in ogni caso ad uno degli eventi dell'associazione, visto il legame esistente già da tempo.

Lo scorso anno infatti proprio la Pro Loco premiò "Pisillo" per la sua opera di promozione della Città di Montesarchio: all'orizzonte dunque una nuova collaborazione per il paese. Sarebbe indubbio in tal caso il valore della collaborazione visto che grazie alla sua simpatia "Pisillo" è riuscito a diventare un vero e proprio influencer, e dunque a ritagliarsi un ruolo di "attrattore" di cui di certo gioverebbe l'eventuale contesto in cui verrebbe coinvolto.