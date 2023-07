Guardia Sanframondi. Domenica giovani Forza Italia in piazza L'iniziativa in "ricordo di Berlusconi e per il rilancio di Forza Italia”

“I giovani berlusconiani in piazza in occasione delle due nuove Giornate del tesseramento in programma sabato 29 e domenica 30 luglio per ricordare il Presidente Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno e, nel contempo, contribuire in modo concreto al radicamento di Forza Italia

sul territorio in vista degli importanti appuntamenti elettorali che già si profilano all’orizzonte”. Ad annunciarlo in una nota Forza Italia Giovani di Benevento precisando che l'iniziativa segue le giornate del tesseramento che si sono svolte gli scorsi 24 e 25 giugno e che “permette le adesioni al partito di Forza Italia sotto i gazebo (on line e cartacee) per costruire un partito aperto alla società, con regole nuove e flessibili. Ma pur sempre un partito: perché non si produce alcuna politica, vecchia o nuova che sia, senza sedi di discussione collegiale e progettuale, senza eleggere, sulla base di mozioni politiche, le classi dirigenti”.

A tal proposito, Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale forzista e coordinatrice di Forza Italia Giovani per la provincia di Benevento, dichiara: “Abbiamo deciso di allestire un gazebo in piazza Castello a Guardia Sanframondi per rispondere all’appello lanciato nei giorni scorsi dal Presidente Antonio Tajani e dall’europarlamentare Fulvio Martusciello e per contribuire a centrare l’obiettivo di raggiungere quota 90mila tesserati fissato da Tullio Ferrante, sottosegretario ai Trasporti e responsabile nazionale delle tessere azzurre”.