Cittadini stranieri ospitati senza autorizzazione, Cataudo scrive al Prefetto "I privati devono avere l'autorizzazione per poter ospitare cittadini stranieri"

“Tramite segnalazioni sono venuto a conoscenza che sul territorio comunale di Ceppaloni sono ospiti, in due diversi immobili, cittadini stranieri di cui non è stata fatta alcuna comunicazione agli uffici comunali”, così in una nota il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, che invia una missiva al Prefetto di Benevento in merito alla presenza di cittadini stranieri non comunicata all’Ente locale.

“La presenza di cittadini stranieri, senza le dovute comunicazioni all’Ente, rappresenta un evidente vulnus istituzionale, oltre che giuridica, che deve garantire la sicurezza del proprio territorio. È per queste ragioni - afferma Cataudo - che chiedo che mi venga comunicato immediatamente l’esistenza di autorizzazioni ai privati per poter ospitare cittadini stranieri e in caso positivo l’invio immediato di tali autorizzazioni. Chiedo - prosegue la fascia tricolore - di conoscere il numero esatto di cittadini stranieri già alloggiati e del numero massimo di capienza degli immobili oltre che, conoscere con quali documenti queste persone soggiornano in Italia”.

“Ovviamente il sottoscritto - aggiunge - a causa della mancanza di qualsivoglia comunicazione al Comune non è nelle condizioni di poter garantire la sicurezza del controllo del territorio rispetto a tale situazione. Ogni eventuale responsabilità a riguardo resterà pertanto a carico di coloro che con loro missioni l'hanno determinata”.

“Sarebbe stato necessario affrontare la questione - spiega il primo cittadino - attraverso la creazione di un tavolo istituzionale, prevedendo la partecipazione di tutti gli enti coinvolti, ed in primis quella del Comune di Ceppaloni. In ogni caso, essendo già state omesse le necessarie comunicazioni, violando la normativa in materia, avvierò ogni azione utile alla tutela dei diritti della propria comunità, nei confronti di chiunque dovesse identificarsi quale responsabile di dette omissioni”, prosegue il sindaco Claudio Cataudo.

“In attesa che la questione venga chiarita, chiedo che siano immediatamente sospese tutte le autorizzazioni eventualmente già rilasciate. In caso di mancato riscontro immediato, provvederò ad agire nella maniera che riterrò più opportuna per la migliore tutela dei diritti della comunità dal sottoscritto rappresentata”, conclude il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo.