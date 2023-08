Anche Falluto da Vitulano aderisce a Forza Italia Consigliere comunale : "Pronto a mettermi a disposizione"

Ancora un'adesione convinta al percorso politico di Forza Italia che vede in Campania il suo leader nell’Europarlamentare Fulvio Martusciello e nel Sannio il suo riferimento nell’onorevole Francesco Maria Rubano.

Antonio Falluto, 51 anni, ingegnere e consigliere comunale eletto a Vitulano con 150 voti di preferenza, è oggi pronto a rimettersi in gioco proprio unendosi a Forza Italia. “Sono felice di questo nuovo percorso al fianco dell’onorevole Rubano, persona perbene e sempre pronto ad ascoltare le necessità che emergono dai territori per mettersi alla guida di battaglie politiche meritevoli di essere combattute. Con tanti amici di Vitulano e con il contributo autorevole del Sindaco di Ponte Antonello Caporaso radicheremo il partito in ogni area del comprensorio ” ha dichiarato Falluto. “Sono fiero di poter accogliere nella grande famiglia di Forza Italia una espressione della Valle Vitulanese che darà ulteriore impulso alla rappresentatività di quel territorio nel partito” ha sottolineato l’onorevole Rubano.