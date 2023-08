Ripristinato asfalto su tracciato in frana Frasso Telesino - Melizzano Lo ha annunciato il vice sindaco Massaro

Il Vice Sindaco di Frasso Telesino (Bn) Clemente Massaro ha comunicato al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che è stato ultimato, la posa in opera dell’asfalto sul tratto franato nell’ottobre dello scorso anno della Strada provinciale n. 111 Frasso Telesino – Melizzano.



L’intervento, realizzato nell'ambito di una intesa istituzionale tra Comune e Provincia, molto atteso dagli utenti dei centri di Frasso Telesino, Melizzano, Solopaca e comuni viciniori, dovrà ora essere ultimato con l’apposizione di barriere garden rail che è programmata per i prossimi giorni.



Il Vice Sindaco Massaro, con l'annuncio, ha dato volentieri atto al Presidente della Provincia Nino Lombardi e al Settore Infrastrutture dell’Ente, di aver dimostrato grande sensibilità per la risoluzione dei problemi e delle criticità riscontrate sulla circolazione stradale nell’area servita dalla Sp. 11 e di aver lavorato con impegno per ripristinare condizioni di percorribilità e sicurezza.



Massaro infine ha anche ringraziato la Provincia per aver voluto avviare in queste ore la manutenzione straordinaria della Strada provinciale n. 116 Frasso Telesino – Dugenta ordinando intervento di sfalcio della vegetazione infestante il ciglio stradale come auspicato dagli utenti.