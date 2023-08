Semafori non funzionanti a contrada Iannassi: rischio incidenti stradali La minoranza progetto per San Nicola: si provveda

“Il mancato funzionamento del semaforo alla contrada Iannassi ricadente nel territorio di San Nicola Manfredi costituisce un costante e serio pericolo di incidente stradale non solo per gli automobilisti che da Benevento sono diretti a San Giorgio del Sannio ma anche e soprattutto per coloro che uscendo dalle traverse della contrada si immettono sull’Appia”.

E' la denuncia di Angelo Capobianco, capogruppo di Progetto per San Nicola. “E' da oltre 20 giorni - sostengono i consiglieri di minoranza - che esiste questo problema di circolazione stradale alla contrada Iannassi ma tutto tace unica eco sono le preoccupazioni dei cittadini ed automobilisti in transito che lamentano questo disservizio”. Di qui l'appello “si invita l’ufficio responsabile alla manutenzione di intervenire con immediatezza ad eliminare la problematica sollevata”