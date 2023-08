Paupisi, ecco il piano traffico per le manifestazioni dal 25 al 30 agosto Strade chiuse e divieti per lo svolgimento del festival dei sapori

Il sindaco di Paupisi, Antonio Coletta, in occasione del Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada in programma dal 25 al 30 agosto ha varato il dispositivo traffico per regolare l'afflusso di auto in arrivo nel paese ai piedi del Taburno.

L'ordinanza sindacale prevede: la chiusura al traffico veicolare e il divieto di parcheggio in piazza IV Novembre, via Luigi Sturzo, via Pasquale Zotti (fermo restando la possibilità di parcheggio negli spazi adibiti), via G. B. Bianco da altezza incrocio via Luigi Sturzo a incrocio con via Vignali (fermo restando la possibilità di parcheggiare dal tratto di imbocco via Vignali, zona edificio scolastico, ad incrocio salita Cesare Battisti nelle aree adibite a parcheggio), largo G. De Marco, via Italia, largo Nicola Fusco, piazza Roma nei giorni 25-26-27-28 e 30 agosto dalle ore 18,00 alle ore 24,00; negli stessi giorni ed orario il divieto di parcheggio lungo via Papa Giovanni XXIII, largo Urpi, via Del Bosco e via San Rocco.

Il traffico veicolare proveniente da Ponte e diretto verso Torrecuso e/o Solopaca, verrà indirizzato verso via G. Bovio fino all’accesso della provinciale SP 108 in via Aldo Moro, mentre il traffico veicolare proveniente da Solopaca e diretto verso Torrecuso sarà canalizzato verso via Vignali (zona edificio scolastico) e via Papa Giovanni XXIII – via Del Bosco – via San Rocco, a senso unico di percorrenza in direzione Torrecuso mediante ausilio di postazione semaforica. Il traffico veicolare proveniente da Solopaca e diretto verso Ponte verrà indirizzato verso via G. Bovio e quindi piazza XI Febbraio, mentre il traffico veicolare proveniente da Torrecuso e diretto verso Ponte e/o Solopaca sarà canalizzato verso via San Rocco – via Del Bosco e via Papa Giovanni XXIII, a senso unico di percorrenza mediante ausilio di postazione semaforica ed infine il traffico lungo la tratta via Vignali – via Papa Giovanni XXIII – largo Urpi – via Del Bosco e via San Rocco sarà regolato da postazioni semaforiche che ne disciplineranno la canalizzazione a senso alternato di percorrenza. Inoltre per l’intera giornata di domenica 27 agosto, poiché c’è il motoraduno, il trekking urbano, la Domenica Popolare e l’apertura degli stand anche a pranzo c’è la chiusura al traffico veicolare di piazza IV Novembre, via L. Sturzo, via Pasquale Zotti, via Italia e Piazza Roma. Naturalmente, fanno sapere dalla Casa Comunale, nei punti in cui la circolazione è interdetta, sarà presente apposito personale incaricato che renderà edotta la cittadinanza dell’esistenza del divieto e comunicherà alle forze dell’ordine ed alla polizia municipale l’eventuale violazione del divieto per la successiva comunicazione all’autorità giudiziaria.