Scuola: dal 24 agosto al via erogazione dei buoni libro Si tratta del beneficio per l'anno scolastico 2023/2024

Saranno erogati a partire da giovedì 24 agosto i buoni libro destinati agli studenti richiedenti, ammessi al beneficio per l'anno scolastico 2023/2024. Ad annunciarlo il Comune di Sant'Agata dei Goti in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico.

“Anche quest'anno, grazie al solerte lavoro dei preposti uffici dell'Ente, abbiamo provveduto a rendere disponibili i buoni libro già entro la fine del mese di agosto in modo da permettere alle famiglie di approvvigionarsi per tempo e prima dell'inizio dell'anno scolastico”, commenta l'assessore alle Politiche sociali Angelina Iannotta.

“Un'azione amministrativa tempestiva e rispettosa delle esigenze dei cittadini e delle famiglie (non più costretti ad anticipare, di propria tasca, le spese per acquisto dei libri di testo e/o di materiale scolastico) è essenziale per garantire servizi di primaria importanza come quelli relativi alla pubblica istruzione”, conclude il sindaco Salvatore Riccio.