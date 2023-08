Area mercato e nuove disposizioni del Comune di Telese Terme Caporaso: “Era un nostro obiettivo. La minoranza è confusa, ecco perché”

“Tra i tanti obiettivi di questa amministrazione, quando ci siamo insediati, abbiamo inserito un punto che riguarda il mercato settimanale, convinti che si dovesse procedere per migliorare quanto era stato fatto in precedenza. Ecco perché, dopo una lunga trattativa con i commercianti ambulanti e grazie al lavoro di polizia municipale e ufficio tecnico, siamo riusciti a liberare dagli stand via Cristoforo Colombo”. Così Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme.

“Principalmente – continua il sindaco – avevamo in mente di correggere degli errori commessi da chi ci aveva preceduto”.

Il 30 agosto 2016 è stato comunicato, da parte dell’assessore al ramo, l’avvio dello studio per lo spostamento del mercato da Corso Trieste. Dopo circa 7 mesi, il 13 marzo 2017, il Consiglio Comunale decideva lo spostamento che, di fatto, avveniva il 22 aprile 2017.

“Ricordo bene – precisa il sindaco Caporaso – che esponenti di quella amministrazione, oggi parte della minoranza, sottolineavano entusiasti la scelta di precludere al traffico veicolare l’intera area mercato, dunque risulta quantomeno strano che la stessa minoranza cerchi di attribuirsi i meriti per la liberazione di via Colombo dagli stand al fine di consentire il transito dei veicoli...".