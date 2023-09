A San Lupo arriva la reliquia di San Celestino Martire Accolta dall'Arcivescovo di Benevento, Accrocca

Il prossimo giovedì, 7 settembre 2023, nell’ambito della XLVIII edizione della Festa in suo onore, arriverà a San Lupo la Sacra Reliquia di San Celestino Martire, conservata nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Bovino in provincia di Foggia. Ad accogliere le sacre spoglie l’Arcivescovo di Benevento S.E. Mons. Felice Accrocca, oltre al Parroco don Massimiliano del Grosso, al Sindaco Franco Vincenzo Valente, alle altre Autorità civili, alle associazioni del territorio ed al popolo fedele. La Sacra Reliquia di San Celestino Martire, centurione romano che rifiutò di rinnegare la fede cristiana, subendo il martirio, è conservata a Bovino dal 1800, donata dal Papa, a seguito del suo ritrovamento nella catacomba di Calepodio a Roma. Lo spostamento temporaneo della Sacra Reliquia è stato possibile, grazie all’interessamento dei vescovi delle diocesi di Benevento e Foggia ed all’autorizzazione ottenuta dal Dicastero delle Cause dei Santi, della Curia vaticana, responsabile in merito agli spostamenti di reliquie dei santi. La Festa religiosa si svolgerà dal 07 settembre fino a domenica 10 settembre, con celebrazioni, momenti di preghiera e culminerà con la processione della statua e delle reliquie del Santo per il paese di San Lupo, secondo un nuovo percorso che abbraccerà tutto il centro abitato e che sarà accompagnata dal Concerto Bandistico “Nuova Banda Città di Molinara”. Per tutto il periodo della Festa, saranno ospiti a San Lupo alcuni rappresentanti della Confraternita della Buona Morte di Bovino, custode da secoli delle sacre spoglie. Questo nuovo gemellaggio religioso tra i fedeli sanlupesi e quelli della ridente cittadina del foggiano, vedrà la sua ulteriore consacrazione nella seconda domenica di ottobre, quando una rappresentanza sanlupese farà visita a Bovino, nell’ambito dei festeggiamenti per San Celestino Martire di questa comunità. Particolarmente ricca di eventi e momenti della tradizione anche la festa civile in onore del Santo martire.