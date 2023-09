Torrecuso,: Misericordia in campo col progetto Missione Salute Ambulatori mobili per controlli gratuiti venerdì 15

Da nord a sud dell’Italia, 90 piazze: tornano gli ambulatori mobili delle Misericordie che, grazie all’impegno di 200 volontari, tra soccorritori, medici ed infermieri, accoglieranno le persone indigenti per offrire loro visite e screening.

E naturalmente anche la Misericordia di Torrecuso, in collaborazione con il Comune di Torrecuso, ha aderito al progetto ‘Missione Salute’ che si terrà venerdì 15 settembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 in piazza Antonio Mellusi. Chi accederà agli ambulatori mobili della Misericordia di Torrecuso potrà avere una visita medica gratuita oltre a controlli cardiologici, dermatologici ed urologici nonché misurazione di pressione, glicemia e saturimetria.

Per la Misericordia la vocazione del progetto è anche quella di rimanere vicini alle persone che vivono ai margini, in modo da poterle orientare nella conoscenza dei sistemi di assistenza già attivi sui vari territori. L’obiettivo condiviso è quello di contrastare il fenomeno dell’esclusione sociale e di promuovere un servizio gratuito di prevenzione e protezione sanitaria dedicato a chi vive in situazioni di estrema vulnerabilità.

“L’idea di realizzare questo tipo di servizio alle Misericordie, - racconta Nicola Maiello Governatore della Misericordia di Torrecuso - è arrivata da Papa Francesco, che l’anno scorso, durante la prima ‘Giornata mondiale dei Poveri’, ha deciso di allestire degli ambulatori mobili in Piazza San Pietro per aiutare coloro che non hanno le possibilità economiche per curarsi. Il Santo Padre – afferma Maiello - è stato uno stimolo ad avviare un progetto di servizio che, in questo caso, raggiungerà sicuramente ogni parte del Paese. Pertanto – conclude Maiello - la Misericordia di Torrecuso invita tutti a raggiungere piazza Mellusi il prossimo 15 settembre per una prevenzione e protezione sanitaria gratuita prenotandosi obbligatoriamente entro le ore 12.00 di giovedì 14 settembre al numero 335.7821559”.