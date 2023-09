Gran Concerto di fine estate della Corale Polifonica SS. Apostoli Pietro e Paolo L'appuntamento ieri sera a Melizzano al castello Caracciolo D'Acquara

Grande successo di pubblico, quello che ha registrato ieri sera la Corale Polifonica SS. Apostoli Pietro e Paolo di Melizzano, magistralmente diretta dai Maestri Alessandro Fusco e Massimo D'Orsi e accompagnata da Alfredo Apuzzo (clarinetto), Carlo Di Cerbo (corno), Luigi Paciello (violino), Angelantonio Feola (chitarra e mandolino), Filippo Palladino (fisarmonica), Achille Pagano (batteria), Rosa Francescone (soprano solista), Veronica Del Monaco (soprano solista), con i presentatori Franco Galietta e Angela Mazzarella.

A fare da sfondo e ad esaltare il bel canto e la buona musica, una location d'eccellenza, quella del castello Caracciolo D'Acquara, che ospita da due anni l'evento del concerto "in...cantato", che chiude le manifestazioni estive del Comune di Melizzano, in collaborazione con la Pro Loco Acquaviva.

Il concerto di fine estate, oramai è diventato un evento atteso dal pubblico di Melizzano, che ieri sera è stato protagonista indiscusso della serata, creando un evento unico nel suo genere: canti e ritornelli intonati insieme al pubblico, una fisarmonica, che intona le prime note tra il pubblico, hanno arricchito di brio questa mite serata di settembre, regalando a tutti un momento di spensieratezza e di allegria condivisa.

Il messaggio, infatti, affidato al concerto, come ha dichiarato il Presidente della Corale Graziano Pulcino è quello di condividere in musica emozioni che siano in grado di aggregare e creare momenti di collaborazione, perché alla Corale Polifonica piace fare musica in questo modo, collaborando e socializzando.

La musica della corale, aggiunge, il Presidente, quest'anno è arrivata fino a Papa Francesco, dove popoli apparentemente diversi hanno parlato il linguaggio universale della musica.

Il Maestro Fusco ha sottolineato, che la corale conta ben tredici anni di attività, amalgamando cantori provenienti da vari comuni limitrofi, che hanno un solo fine, quello di divertire e divertirsi cantando. Non sono mancati gli interventi del sacerdote Della Valle don Michele, che con orgoglio, ancora oggi sostiene questa Corale che è anche una sua creatura e l'intervento del Sindaco Rossano Libero Insogna, che ha rivolto grandi apprezzamenti per la conduzione della serata e per l'atmosfera di allegria che ha fatto da filo conduttore durante tutto il concerto e poi con voce rotta dall'emozione, intercettando anche l'intento della Corale, ha voluto dedicare un pensiero a Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista morto a Napoli, a cui è andato il pensiero più dolce di tutta la serata. Appuntamento all'anno prossimo.