Venerdí 29 settembre a Vitulano interruzione erogazione idrica Per lavori di manutenzione straordinaria: ecco le zone interessate

Gesesa comunica che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 09:00 alle ore 16:00 di venerdì 29 settembre 2023 in tutto il centro urbano del Comune di Vitulano ed in particolare nelle zone: Via Santa Croce; Via Mattaleoni; Via Vennerici; Via Castello; Via Vallicelle; Via Capo Vitulano e Via Taborni.

Gesesa ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.