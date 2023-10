Nati per leggere arriva a San Marco dei Cavoti Nuovo punto lettura per i più piccoli

Nati per Leggere Campania festeggia l'apertura del Punto lettura a San Marco dei Cavoti. Le storie hanno trovato una nuova casa, grazie allo spazio messo a disposizione dal Liceo Medi Livatino e al supporto dell'Associazione Passiata di San Diodoro, con il gruppo dei Volontari Nati per Leggere. Presenti al taglio del nastro, la Dirigente scolastica Maria Cirocco, il Sindaco Angelo Marino e i pediatri Casani, Cocca e Martucci. Proprio la dott.ssa Casani ha illustrato alle tantissime famiglie presenti i fondamenti scientifici del programma socio-sanitario, promosso tra l’altro dall'Associazione culturale pediatri, che mira a diffondere la lettura consivisa in famiglia fina dai primi giorni, come pratica di salute nella fascia 0-6 anni. I volontari accorsi a sostegno dagli altri Punti Lettura sanniti hanno portato simbolicamente in dono un albo illustrato che, partendo da Benevento, approda nella biblioteca per l'infanzia e rappresenta quel filo magico che lega volontari, operatori, scuole, associazioni e famiglie. L'ampliamento della rete dei Punti Lettura oggi più che mai rappresenta un tassello fondamentale nel sostegno alle famiglie. La lettura condivisa nei primi mesi di vita costituisce infatti un ponte fondamentale nella relazione genitoriale, nel cammino di crescita e educazione emotiva. Gli incontri si svolgeranno ogni quindici giorni e assicureranno spazi dedicati anche alla fascia 0 - 18 mesi, incontri divulgativi rivolti ai genitori e tante storie da condividere; uno spazio di comunità per offrire a tutte le bambine e bambini, secondo il motto che guida il programma, parole per nominare il mondo. Tutti gli incontri Nati per Leggere sono sempre liberi e gratuiti. Per seguire tutte le attività dei Punti Lettura Nati per leggere sanniti si può consultare la pagina Facebook "Amici di Nati per Leggere – Benevento e provincia".