Carro grano raffigurante Acquedotto Carolino a Piana di Monte Verna Lo ha donato il comune di Foglianise alla comunità

Nell'ambito di una significativa cerimonia che si è svolta ieri mattina a Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, il Comune di Foglianise ha donato al sindaco Stefano Lombardi e alla comunità dell'Alto Casertano il carro di grano raffigurante l'Acquedotto Carolino di Valle di Maddaloni realizzato in occasione della Festa del Grano del 16 agosto. Questa donazione segna l’inizio di un nuovo gemellaggio tra le due comunità, mirato a rafforzare i legami di amicizia, condivisione e collaborazione.

“Il sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque – viene evidenziato all'indomani dell'evento - ha tenuto un toccante discorso nell’ambito della cerimonia in onore di Santa Maria a Marciano, in cui ha espresso gratitudine e apprezzamento verso la comunità di Piana di Monte Verna. Il carro di grano, un'opera d'arte straordinaria realizzata dai Maestri della Paglia di Foglianise, è un omaggio al genio di Vanvitelli, l'architetto del monumentale Acquedotto Carolino di Valle di Maddaloni. Questa donazione simboleggia l'inizio di un cammino di cooperazione e amicizia tra i due Comuni, con l'obiettivo di promuovere e sostenere reciprocamente l'incontro tra le popolazioni, la condivisione di esperienze e la promozione dei territori. Foglianise, con le sue radici antiche e il suo paesaggio caratterizzato da vigneti e uliveti, è nota per la rinomata Festa del Grano, che celebra il valore di questo prezioso frutto della terra. La festa ha una storia antica, che combina elementi di cultura religiosa, storica e artistica. È un patrimonio immateriale che il Comune di Foglianise cerca di proteggere e valorizzare, che ha ricevuto anche il riconoscimento e il sostegno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il gemellaggio culturale tra Foglianise e Piana di Monte Verna è stato un'occasione per condividere le peculiarità e le tradizioni di entrambi i Comuni, unendo tradizioni e saperi. Come segno di gratitudine e riconoscimento, il sindaco Mastrocinque ha omaggiato il sindaco di Piana di Monte Verna della spiga d'argento, simbolo della comunità di Foglianise”.