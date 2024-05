Riccardo Improta, 200 volte giallorosso Il "tuttocampista" di Pozzuoli ha tagliato il traguardo nella gara d'andata contro la Torres

(f.s.) Benvenuto nel “club dei bicentenari”. Riccardo Improta entra a far parte del novero ristretto di quei giallorossi che hanno vestito in carriera 200 volte la maglia giallorossa della strega. La lista è lunga e non sempre estremamente precisa, visto che fino a qualche tempo fa venivano conteggiate solo le presenze in campionato. Il traguardo è prestigioso e degno di grande orgoglio, anche se la cifra tonda la otteniamo sommando campionato e Coppa Italia.

“Riccardino” d'altra parte ci sarebbe ugualmente molto vicino, perchè in campionato (tra stagioni regolari e play off) di presenze ne ha messe da parte ben 191. Che, sommate alle 9 fatte segnare in Coppa Italia, raggiungono appunto la quota tonda di 200.

Per il “tuttocampista” di Pozzuoli è questo il sesto anno con la maglia della strega. Vi arrivò nel 2018/19 proveniente dalla stagione al Bari (ma era di proprietà del Genoa). Da quel momento è stato un crescendo di prestazioni e di emozioni, culminate con la promozione nel 2019/20 in serie A con lo squadrone allenato da Pippo Inzaghi: 33 presenze e 4 gol (a Cremonese, Crotone, Spezia e Pescara). Un campionato da protagonista, preludio a quello di serie A nella stagione successiva: 34 presenze e il gol storico al Franchi contro la Fiorentina che valse ai giallorossi la vittoria corsara sul campo viola. Gocce di memoria, ricordi indelebili per un calciatore che ha sempre onorato la maglietta che indossa con spirito di sacrificio e impegno. Significativa e ricca di emozione la frase “postata” sul suo profilo Instagram: “In questi anni sicuramente abbiamo gioito tanto e sofferto insieme, 200 presenze con la maglia giallorossa è un traguardo che porterò per sempre con me. È proprio vero che i fatti valgono più di mille parole. Forza Benevento sempre”, seguito ovviamente da due cuori, uno giallo e uno rosso.

200 presenze lo pongono nel clan di quei giallorossi che hanno fatto la storia della strega, da Iscaro (254), a Mastroianni (218), a Gori 208, Ranzani (207), Ventura 204, Palermo 179, Zica 176 e via via tanti altri che hanno vestito con onore i colori giallorossi.