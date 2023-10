Cautano, Gesesa: interruzione idrica notturna Ecco le zone interressate

"A causa del guasto che ieri ha interessato la rete di adduzione al serbatoio San Rocco Vecchio e che è stato risolto nella mattinata di oggi, anche questa sera saremo costretti ad effettuare la chiusura notturna del serbatoio per ristabilire i giusti livelli di compenso che possano soddisfare l'esigenza idrica dell'utenza nella giornata di domani". A comunicarlo la Gesesa, precisando in una nota che la chiusura vedrà la sospensione dell’erogazione dalle ore 21 di questa sera, 25 ottobre 2023, alle ore 05:30 di domani 26 ottobre.

Le zone del Comune di Cautano interessate dalla chiusura sono: tutto il Centro urbano, Via delle Rimembranze, Piazza Simonetta Lamberti, Via Delle Vittorie, Via Aldo Moro, Via Saverio Zarrelli, Via Porta degli Zingari, Via Madonnina del Grappa, Via Delcogliano, Via Luciarco, Piazza del Popolo, Via Dante Alighieri e

Via Loreto.