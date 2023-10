Il presidente della Provincia ha ricevuto la sindaca di Vancouver Anne McEnrny - Ogle's in Italia su invito del sindaco di Guardia Sanframondi

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha ricevuto stamani Anne McEnerny-Ogle’s, Sindaca di Vancouver, Stato di Washington (USA), in Italia su invito del Sindaco Raffaele Di Lonardo di Guardia Sanframondi (BN), che la accompagnava nella visita alla sede istituzionale alla Rocca dei Rettori.



Al cordiale colloquio in Sala Presidenza è seguita un incontro con la Delegazione statunitense incentrata sul possibile rafforzamento dei rapporti tra le comunità italo-statunitensi.

La Sindaca Anne McEnerny-Ogle’s ha firmato il Registro degli Ospiti d’Onore della Provincia di Benevento ringraziando per l’accoglienza ricevuta dalla comunità sannita.