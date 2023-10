Legambiente Valle Caudina: Ciardiello nel direttivo regionale La nomina nel corso del congresso presso l'ex stabilimento Whirlpool di Napoli

Il XII congresso di Legambiente Campania tenutosi presso l’ex stabilimento Whirlpool di Napoli ha visto il rinnovo delle cariche sociali regionali, con la conferma di Mariateresa Imparato e Francesca Ferro nel ruolo di presidente e direttore regionale, e la nomina dei delegati campani che parteciperanno al prossimo Congresso Nazionale.

Legambiente Valle Caudina sarà per la prima volta rappresentata in seno al nuovo direttivo regionale con la nomina di Armando Ciardiello, referente locale del circolo.

«Legambiente Valle Caudina in pochi anni è diventata una realtà molto importante all’interno dei territori di Sannio ed Irpinia – la dichiarazione di Armando Ciardiello a margine del congresso - ed il fatto che il congresso mi abbia nominato componente del nuovo direttivo regionale penso sia il giusto riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni».

«Fin dalla sua nascita – aggiunge Ciardiello – Legambiente Valle Caudina si è attivata per promuovere numerose iniziative sul territorio delle due province coinvolgendo scuole, amministrazioni locali, enti ed associazioni. Il nostro obiettivo primario è quello di promuovere all’interno delle comunità della Valle Caudina, e partendo dai più piccoli, una coscienza ecologica diffusa. La cura del territorio, la valorizzazione delle aree protette, l’attenzione alla pratica della raccolta differenziata, l’importanza del riciclo e del riuso dei beni di uso quotidiano, l’urgenza di avviare un processo serio e veloce di transizione energetica. Sono questi i temi al centro delle nostre iniziative. Ed aver ospitato a Durazzano poche settimane fa l’anteprima regionale di “Puliamo il Mondo” è sicuramente il segnale dell’attenzione che anche Legambiente Campania ha nei confronti di questo territorio. C’è tanto lavoro da fare, e da oggi in avanti sicuramente con una responsabilità in più, ma anche con la convinzione che insieme possiamo fare tanto per la nostra Terra».

«Mi preme ringraziare – ha concluso Ciardiello - il presidente Mariateresa Imparato ed il direttore regionale Francesca Ferro, i delegati che mi hanno scelto per il direttivo regionale e quanti sul territorio in questi anni hanno condiviso le nostre iniziative».