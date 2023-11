Arpaise celebra la giornata dell'Unità nazionale Messaggi di pace per l'importante celebrazione nel centro sannita

Una mattinata piovosa e ventosa ha scandito la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata ad Arpaise, causa maltempo, all'interno della Chiesa, dove erano presenti il Parroco Don Albert Mwise, il Diacono Don Giuseppe Rossi, il Sindaco di Arpaise Vincenzo Forni Rossi, il Vice Sindaco Giovanni Lizza, l'Assessore Amato Iuliano, i Consiglieri Armando Tuccia e Antonio Pignatiello, il Vice Presidente dell'Associazione Guerra di Liberazione Sezione di Arpaise Giovanni Russo, i Carabinieri di Ceppaloni con il Maresciallo De Pierro Andrea e l'Appuntato Scelto Fogagnolo Fabrizio, l'Anpas Pubblica Assistenza Protezione Civile di San Leucio del Sannio con i volontari Michele Iuliano ed Antonio Tuccia.

Nella Chiesa della Beata Vergine Maria, San Rocco e San Sebastiano la Cerimonia è iniziata con la Santa Messa in suffragio dei Caduti, officiata dal Parroco Don Albert, successivamente dopo la celebrazione eucaristica si è svolta la Benedizione della Corona da parte di Padre Albert, la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Maresciallo De Pierro, il Vice Presidente Russo dell'Associazione Guerra di Liberazione ha recitato la Preghiera per la Patria e l'intervento del Sindaco di Arpaise, che ha ricordato ed omaggiato i Caduti in Guerra con la lettura dei nomi degli Ufficiali concittadini di Arpaise, presenti sulle due lapidi, prima e seconda guerra, poste sul Monumento.

Dopo la cerimonia l'Amministrazione Comunale ha deposto la Corona d'alloro al Monumento ai Caduti. " Le nostre Forze Armate, militari dei vari Corpi, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia, come sottolineato dal Presidente della Repubblica, garantiscono la permanenza della pace e della democrazia nel nostro Paese. Pace e democrazia che non sono mai scontate e oggi ne abbiamo maggiore percezione, ha pronunciato il Sindaco Forni Rossi nel suo intervento, dobbiamo apprezzarne il valore se pensiamo alle persone, donne, bambini, anziani inermi che soffrono e troppo spesso perdono la vita a causa di guerre in atto in nazione vicine.

Il pensiero va a tutti i nostri militari, uomini e donne impegnati in missioni internazionali per sostenere la pace e la convivenza tra i popoli, tenendo alto l'onore e il prestigio dell'Italia. È doveroso ricordare ed essere riconoscenti a chi con l'estremo sacrificio ci ha consentito di essere una Nazione libera e democratica, siamo riconoscenti verso tutti i nostri concittadini Caduti in Guerra, il cui nome è impresso sulle due lapidi poste sulle colonne del Monumento a loro dedicato".

Il Vice Presidente dell'Associazione Guerra di Liberazione di Arpaise, prima del termine della cerimonia, ha colto l'occasione per ringraziare il Sindaco e tutta l'Amministrazione per aver organizzato la cerimonia, è importante sempre ricordare, onorare la memoria dei Caduti, in Arpaise ogni famiglia ha un militare caduto nell'adempimento del proprio servizio, pensando al passato si va verso il futuro, un grazie al Parroco che nella celebrazione ci ha invitato a riflettere sul costruire sempre la pace, la pace nei nostri cuori e quella tra le comunità e le nazioni lontane, infine un grazie non ultimo va alle Forze Armate e Forze di Polizia della Nazione e dei territori della Provincia di Benevento, un grazie ai Carabinieri di Ceppaloni e di Montesarchio, che nel loro servizio sono sempre a tutela della sicurezza della nostra vita e di quella della comunità di Arpaise, un pensiero va oltre ai caduti, al nostro concittadino il Bersagliere Natale Mario Furno che sia in servizio che in congedo fino agli ultimi anni e ultimi momenti di vita, ha contribuito ad organizzare nei territori di Arpaise e San Leucio del Sannio, momenti di ricordo per i caduti, lo ricordo, prosegue il Vice Presidente, quando era con me a Capua, a Roma, a San Leucio, ad Arpaise proprio l'anno scorso in Chiesa e sul sagrato del Monumento con il suo labaro, fedele custode dei veri valori della vita.