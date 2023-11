A Paupisi torna il ‘Natale Green’ Abeti rossi nel centro cittadino adottati dalle attività commerciali e dai singoli cittadini

Torna a Paupisi il ‘Natale Green’ targato Pro Loco Paupisi, nonché l’accensione del grande Albero di Natale. Ad annunciarlo è il Presidente della Pro Loco Dario Orsillo. In merito all’albero di Natale il presidente Orsillo afferma che ormai “L’Immacolata si avvicina e, come da consuetudine, si allestisce il presepe e si accende, nelle case e nelle piazze delle città, l’Albero di Natale. Anche Paupisi rispetta la tradizione con una ‘mega’ manifestazione unica nel suo genere – annuncia Orsillo - con l’Accensione dell’Albero di Natale e un suggestivo spettacolo piromusicale”. L'evento, giunto quest'anno alla sua VI° edizione, si terrà giovedì 7 dicembre in piazza don Tommaso Boscaino alle ore 20:00. Sguardo poi a Natale Green: “La Pro Loco di Paupisi vuole, inoltre, riproporre l'idea del ‘Natale Green’ del 2019 – spiega Orsillo - con la collocazione di abeti rossi nel centro cittadino adottati dalle attività commerciali e dai singoli cittadini di Paupisi. Un’iniziativa che ha lo scopo non solo di sensibilizzare la salvaguardia del verde e del decoro cittadino ma anche l’intento di trasformare il paese in una suggestiva galleria verde. Si pensa quest'anno di collocare 100 abeti naturali di circa tre metri alti, addobbati con le luci della festa e collocati in tutto il centro del paese”. Continua Orsillo: “La nostra iniziativa nasce da una volontà molto chiara: l’Ambiente deve essere assolutamente tutelato e valorizzato. In fin dei conti, stiamo parlando della vita e della salvezza di tantissimi esseri viventi, che rischierebbero di essere utilizzati solo per il periodo delle feste natalizie. Inoltre, grazie all’adozione, - afferma il Presidente - gli abeti saranno ripiantati nei giardini privati o nelle aree pubbliche dopo le festività natalizie. Penso che sia un progetto che generi solo effetti positivi nei confronti dell’intera comunità paupisana. L’atmosfera magica del Natale sarà arricchita, infine, dall’installazione della musica natalizia in filodiffusione che ogni sera porterà un’aria di festa in tutto il centro del paese”. Da qui le conclusioni di Orsillo. “Chi desidera partecipare all'iniziativa, adottando un abete con un contributo minimo di 36 euro, può contattare i membri del consiglio direttivo della Pro Loco entro mercoledì 15 novembre. L’invito, dunque, è quello di esortare le attività, le famiglie, le associazioni e tutti coloro che sono interessati al progetto, a partecipare all’iniziativa e di superare il numero degli 82 alberi adottati nell'edizione 2019. Credo che li supereremo visto che ad oggi già abbiamo 80 alberi prenotati per l’adozione. Confidiamo in tutti i paupisani per realizzare un evento unico e suggestivo che valorizzerà e abbellirà la nostra Paupisi e nello stesso tempo rispetterà l'ambiente”.