Beni confiscati: studenti chiedono di farli rivivere Il presidio di Libera dell'IIS Faicchio Castelvenere interviene sul bene in contrada Bosco Caldaie

Il Festival dell’Impegno Civile giunge a Castelvenere. Il prossimo 16 novembre, alle ore 10:30, il Presidio scolastico di Libera dell’IIS Faicchio Castelvenere diretto dal prof. Nazzareno Miele, il Sindaco di Castelvenere dott. Alessandro Di Santo, il referente del Coordinamento provinciale di Benevento Michele Martino e il referente per i Beni confiscati di Libera Campania Riccardo Christian Falcone, nella cornice del Teatro comunale di Castelvenere, parleranno ai docenti, agli studenti e alla comunità di Castelvenere del valore etico, sociale ed economico dei beni confiscati. L’incontro nasce dall’attenzione della comunità scolastica sul bene confiscato sito nel Comune di Castelvenere in c.da Bosco Caldaie che non ha ancora avuto una giusta destinazione e la doverosa restituzione alla collettività.