Posto occupato Al Consiglio Comunale di Telese, contro la violenza di genere Il sindaco: non è solo un gesto iconico ma una volontà esplicita di assunzione di responsabilità

Approvata all'unanimità la proposta di adesione alla campagna di sensibilizzazione sulla violenza di genere "posto occupato". Un posto libero in consiglio comunale, per ricordare le donne vittime di violenza.

“Il Comune di Telese Terme - afferma l'assessore alle pari opportunità Filomena Di Mezza - da sempre attento alle politiche di genere, ha messo in campo tante azioni importanti nel corso degli anni e aderire a questa iniziativa simbolica, anche per celebrare la ricorrenza del 25 novembre, anticipa una serie di ulteriori azioni che il Comune, anche con la Consulta delle donne, intende avviare sul territorio, per radicare sempre più la cultura di genere, per prevenire la violenza come modello di identificazione e di relazione. Questo impegno si aggiunge alle attività finalizzate alla creazione della rete territoriale per le donne vittime di violenza; un progetto al quale ci stiamo dedicando con la cooperativa social Lab partendo dalla casa rifugio, aprendoci a varie forme di collaborazione e partenariato”.

“Questo non è solo un gesto iconico che sottintende ad una unione di intenti contro la violenza di genere che mi rende orgoglioso del ruolo che ricopro - dichiara il sindaco, Giovanni Caporaso -. Il voto all’unanimità di tutti i consiglieri esprime una volontà esplicita di assunzione di responsabilità contro la violenza di genere. Posto occupato è nato anche per lanciare un messaggio di fiducia verso le istituzioni. Ciascuna di quelle donne, prima che qualcuno decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga”.