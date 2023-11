Domani a Telese Terme, evento contro la violenza di genere Il sindaco Giovanni Caporaso: "In campo ogni iniziativa possibile"

Il Comune di Telese Terme ha patrocinato un evento in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, organizzato dall’Associazione Borghi della Lettura che si svolgerà domani alle 18.30 presso la Biblioteca Comunale di Telese Terme. Conclusioni dell’incontro, organizzato in memoria e ricordo di Ada Di Noto e Maria Dragoni, affidate alla sen. Tiziana Drago, responsabile nazionale UDC dipartimento Scuola, Famiglia, Affari Sociali, Lavoro e all’avv. Filomena Di Mezza, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Telese.

“Il 25 novembre è l'occasione per ricordare le vittime di violenza – dice l’assessore Di Mezza -. In un momento in cui la cronaca ci riporta un ennesimo caso di femminicidio riteniamo di aderire a tutte le iniziative che provengono dal territorio per sensibilizzare sul tema. Naturalmente agli organizzatori e ai partecipanti va il nostro sentito ringraziamento. Oltre il nostro impegno con la casa rifugio, la rete LEI e l'iniziativa "posto occupato" siamo stati nelle scuole e saremo al fianco di tutti coloro che vorranno promuovere eventi. Testimoniamo il nostro impegno e raccogliamo le testimonianze di chi ha vissuto in famiglia episodi di violenza. Il 25 pomeriggio infatti parteciperemo all'iniziativa promossa dai borghi della lettura per confrontarci e ascoltare testimonianze”.

“Ringrazio Antonio Alterio e l’Associazione Borghi della Lettura – dichiara il sindaco, Giovanni Caporaso -, perché questo incontro ci consente di approfondire una tematica tanto delicata e importante attraverso il contributo e le testimonianze di tutti i partecipanti. Noi, come amministrazione, siamo attivi su questo fronte e cerchiamo di mettere in campo ogni iniziativa possibile per contrastare episodi di violenza e per far sentire meno sole le donne che ne sono vittime”.