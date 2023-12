Problemi ai riscaldamenti a scuola: l'amministrazione chiarisca L'interrogazione del consigliere comunale Abitabile Alfonso di San Salvatore Telesino

Il malfunzionamento dei servizi di riscaldamento dei plessi scolastici di San Salvatore Telesino al centro di una interrogazione del consigliere comunale Alfonso Abitabile.

“Premesso che

1) gli impianti di riscaldamento delle scuole dovrebbero essere controllati e resi efficienti fin dall'apertura dell'anno scolastico e non soltanto in prossimità della stagione invernale (come nel caso di specie, giusta nota prot. n. 10957 del 03.11.2023 trasmessa dalla ditta incaricata al controllo sugli impianti di competenza comunale);

2) Sono sopraggiunte numerose lamentele da parte dei genitori degli studenti, i quali ci hanno interessato della questione, per le vie brevi ;

3) Sono state riscontrate delle defezioni tecniche agli impianti di riscaldamento per i plessi scolastici, come di seguito precisati:

- Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Piazza Plebiscito (al piano primo) per cui si riscontrerebbe il mancato funzionamento della caldaia;

- Scuola Primaria sita in Via Bagni e Scuola dell’Infanzia “Capoluogo” per cui si riscontrerebbero

“malfunzionamenti strutturali ad intermittenza” delle rispettive caldaie;

VISTO CHE

a) Con Determinazione assunta dall’Area Tecnica 2 recante n. R.G. 658 – n. R.A. 236 del 15.11.2023, venivano affidati, previo parere favorevole del Responsabile del procedimento, alla ditta Possemato Costruzioni S.r.l., con sede in Solopaca (BN) alla Via Maurelle n. 10, C.F. e P. Iva: 01613940624, i lavori urgenti di manutenzione straordinaria di n. 1 caldaia 85 kW presso l'attuale sede della Scuola Secondaria di Primo Grado sita Piazza Plebiscito e n. 1 caldaia 24 kW presso la locale Caserma Carabinieri sita in Via C.A. Dalla Chiesa, impegnando all’uopo la somma € 7.004,92, oltre iva al 22% pari ad € 1.541,08, per complessivi € 8.546,00;

b) La Determinazione è l’unico atto propulsivo dell’Ufficio Tecnico relativo la suesposta problematica, o quantomeno l’unico per cui si è provveduto alla pubblicazione sull’albo pretorio;

CONSIDERATO CHE

Pur in ragione della Determinazione di cui sopra, ad oggi non si è provveduto ad adottare immediate soluzioni alternative alla riparazione e funzionalizzazione dell’impianto di riscaldamento;

È necessario dare risposte concrete, considerata soprattutto la necessità di mettere studenti ed insegnanti nella condizione di seguire in modo agevole le lezioni senza essere costretti ad indossare cappotti, berretti e sciarpe di lana per la temperatura dei locali scolastici;

Tutto quanto innanzi, il sottoscritto interroga l’Assessore con delega ai Servizi Scolastici, per ottenere informazioni riguardo il mancato funzionamento del sistema di riscaldamento di cui sopra ed in particolare per sapere:

1) Le ragioni per le quali l’amministrazione non sia ancora fattivamente intervenuta;

2) I motivi per cui non ha provveduto prima e nei tempi dovuti per legge, ma solo a ridosso dell’accensione dei riscaldamenti;

3) Se e quali interventi intenda assumere – immediatamente – per la risoluzione di dette criticità e rimediare alle circostanze evidenziate;

4) A chi spetti la responsabilità della struttura e quale sia il personale con incarichi di gestione, nonché chi abbia fornito le risposte riferite ai familiari degli alunni;

5) I motivi per cui non sono stati assunti provvedimenti temporanei ed alternativi, come la sospensione delle attività didattiche nelle more della riparazione del sistema di riscaldamento, quantomeno per evitare ad insegnati, studenti e personale scolastico di essere esposti alle rigide temperature dei locali.