Un consorzio di produttori per la ciliegia di Campoli Il percorso di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche

Tutto pronto a Campoli del Monte Taburno per ‘Tradizioni e Bollicine’ in programma fino a domenica 10 dicembre. Un evento targato ‘Pro Loco Monte Taburno’ che vedrà tre magiche serate pre-natalizie tra buon cibo, musica e bollicine. Ci saranno stand enogastronomici, percorsi di degustazione a base di bollicine, dolci della tradizione natalizia e tanto altro...il tutto mentre si passeggia nella magica cornice del centro storico che si trasformerà in un villaggio natalizio. Sarà un percorso da vivere fino in fondo, accompagnati da spettacoli di musica che animeranno le vie del borgo, all’interno di un evento che andrà a coniugare l’amore per il territorio, per i prodotti tipici e le tradizioni natalizie. Tutto ciò con lo scopo di valorizzare le eccellenze della terra del Taburno, sia enologiche che gastronomiche. Olio, vini, birra, dolci, artigianato, piatti tipici, musica, animazione e ospitalità. Questi in sintesi gli ingredienti che si troveranno a Campoli del M.T. in questo weekend dell’Immacolata.

Ma il momento clou sarà questa sera (serata dell’Immacolata) alle ore 19.00 con l’Accensione dell'Albero di Natale, Canti Natalizi a cura dei bambini della scuola dell'infanzia di Campoli M.T. e la presentazione del panettone della Pro Loco ‘Monte Taburno’ con riduzione di Cherry (liquore alla ciliegia di Campoli) marchiato ‘Casa Campoli’. “‘Casa Campoli’ – afferma Giuseppe Caporaso, Presidente della Pro Loco ‘Monte Taburno’ - è un marchio della nostra Pro Loco creato proprio per costruire un contenitore di prodotti di eccellenza della nostra terra. Un ‘luogo’ virtuale per poter ritrovare le nostre radici e la genuinità dei nostri nonni unite alla passione di chi ama e crede nel proprio territorio e noi non abbiamo mai smesso di credere nelle potenzialità del nostro territorio e lottiamo ogni giorno per promuoverle facendo ogni volta dei piccoli passi”. Occhio di Caporaso sul panettone che sarà lanciato stasera: “L’Artigianale alla Ciliegia”, nasce da molto lontano, ossia da quando nel 2008 abbiamo deciso di concentrarci sulla salvaguardia e la promozione di una delle più straordinarie eccellenze locali…la ciliegia! All’interno della confezione, - spiega il Presidente - oltre al nostro panettone troverete un vasetto con la riduzione di Cherry che andrà poi spalmato sulla fetta di panettone. Pertanto il profumo di ciliegia, unito al sapore del nostro aglianico, porterà i buongustai con la mente nei nostri ciliegeti e nelle nostre Valli!”. Giuseppe Caporaso lancia anche un’altra notizia: “Come Pro Loco continueremo a difendere e supportare la coltivazione della ciliegia ed a lavorare per la creazione di un Consorzio di Produttori. Quindi è chiaro a tutti – conclude il Presidente Caporaso – si possono creare prodotti straordinari con le nostre eccellenze e ci sentiamo orgogliosi di essere Campolesi. Vi aspettiamo numerosissimi nel corso del weekend dell’Immacolata, non solo per assaporare le prelibatezze agli stand allestiti ma ancheper scoprire ‘Casa Campoli’, simbolo delle nostre eccellenze”.