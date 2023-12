Paupisi si veste a festa per il Natale Successo ed emozioni all’accensione del grande Albero di Natale in piazza don Tommaso Boscaino

Grande partecipazione e successo l’altra sera a Paupisi, in piazza don Tommaso Boscaino, per la cerimonia di accensione del meraviglioso albero di Natale che ha aperto ufficialmente le festività natalizie. Un evento della ‘Pro Loco Paupisi’ con il patrocinio del Comune di Paupisi e del Gal Taburno. Tanti i bambini che si sono divertiti nella casa di Babbo Natale, poi con i gonfiabili e gli animatori. Allo stand gastronomico, curato nei minimi particolari dai volontari dell’associazione turistica paupisana, c’è stato il tutto esaurito delle tante specialità preparate tra cui il saporitissimo cecatiello, la montanara, arrosti vari e la sorpresa della serata è stata

una buonissima calamarata offerta a tutti i presenti. Un bellissimo spettacolo di fuochi piromusicali, dedicato ai primi 100 anni della Walt Disney, ha fatto da cornice all’accensione dell’albero che, anche quest’anno, ha fatto giungere a Paupisi tanti curiosi dai paesi limitrofi. “E’ stata una cerimonia emozionante, suggestiva e speciale – ha commentato il Presidente della Pro Loco Dario Orsillo -. La serata è stata arricchita da gonfiabili e dall'animazione per bambini, da uno stand enogastronomico dove si sono potuti degustare tante prelibatezze il tutto annaffiato dal buon aglianico paupisano. Pertanto – continua Orsillo - dopo il grande successo di questa serata è doveroso ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a realizzare l'evento in primis tutti i componenti del direttivo della Pro Loco. Un encomio speciale va ad Eleonora Ocone, stella nascente nel campo della danza classica, per averci regalato un momento emozionante con la sua esibizione danzante che ha

aperto lo spettacolo piromusicale”.

Infine l’annuncio di Orsillo: “Paupisi continuerà a brillare durante le festività natalizie con altri eventi in programma e con l’iniziativa ‘Natale Green’, infatti il paese è stato addobbato con 100 abeti rossi collocati nel centro cittadino e nelle periferie del paese un modo – afferma Orsillo - per far giungere un messaggio di speranza e di augurio a tutti i paupisani, con lo scopo di sensibilizzare la salvaguardia del verde e del decoro cittadino e con l’intento di trasformare il paese in una suggestiva galleria verde. I 100 abeti rossi alti circa 3 metri sono stati adottati dalle attività commerciali e da singoli cittadini”.