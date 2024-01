Apollosa, collocate 52 paline per fermate dell’autobus comprensive di QR code La tecnologia utile per conoscere gli orari e acquistare i biglietti

È stata completata l’installazione delle paline indicanti le fermate dell’autobus di cui Apollosa era sprovvista. Dopo l’individuazione dei punti esatti di allocazione con la ditta Mazzone che opera sul territorio, l’Amministrazione ha provveduto a far collocare 52 paline comprensive del nome della fermata e di QR che consente, dovunque ci si trovi, di conoscere gli orari dei pullman e/o di scaricare l'applicazione UnicoCampania per acquistare il biglietto.

“Con questo intervento semplifichiamo e rendiamo più pratico l’utilizzo del servizio di trasporto sia per gli apollosani sia per chi viene da fuori” dichiara il Sindaco di Apollosa, Danilo Parente. “Con l’impiego del QR - prosegue il primo cittadino - rendiamo facilmente conoscibili gli orari e l’acquisto del biglietto in qualsiasi punto del territorio ci si trovi. Dopo l'ingresso in Unico Campania, si compie un altro passo in avanti per migliorare la mobilità pubblica nel nostro paese”.

Per il Vicesindaco con delega alla viabilità, Gelsomino Ciardiello, “la collocazione delle paline renderà più semplice l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico e più facilmente individuabili le singole fermate. L’utilizzo del QR consentirà di migliorare notevolmente la fruizione dei mezzi pubblici consentendo di avere orari aggiornati e di procurarsi sul posto il biglietto del viaggio”.