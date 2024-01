Guardia Sanframondi: ecco biblioteca e centro comunale di documentazione Sabato l'evento di presentazione

"La Biblioteca custode dell' Identità di una Comunità", il tema al centro dell'iniziativa a Guardia Sanframondi in programma sabato 13 gennaio con l'evento di presentazione della Biblioteca e Centro Comunale di Documentazione.

"La biblioteca, nata nel lontano 1984 e sita ora presso i locali di via Padre Adolfo Di Blasio, vede nuova linfa vitale grazie allo strenuo ed appassionato impegno dei dieci volontari del progetto " Biblioteca per Tutti " del Servizio Civile Universale 2023/2024, seguiti dall'occhio attento e competente della dottoressa Antonietta Cutillo, bibliotecaria dell'Università Partenope di Napoli e volontaria presso il Comune di Guardia Sanframondi", spiegano i promotori dell'iniziativa che raccontano: "I dieci giovani volontari, messi nelle condizioni di poter formarsi ed approfondire le proprie conoscenze con corsi di biblioteconomia e gestione alla partecipazione in biblioteca, hanno potuto iniziare a catalogare gli oltre 4000 volumi presenti nelle sale allestite, al fine di potenziare la fruizione del patrimonio bibliotecario comunale edificando una pianificazione strategica orientata ad agevolare la comprensione, il dialogo e la ricerca di soluzioni tramite la continua interazione fra gli attori (biblioteca, istituzioni, associazioni e cittadini), favorendo e facilitando la creazione di pratiche partecipative strutturate - seminari, tavoli di lavoro, progetti - nella gestione dei servizi bibliotecari stessi anche in relazione a tutti gli altri servizi del territorio".

In conclusione, l'Assessore Elda Chiara Del Vecchio afferma che: “la Cultura deve essere il motore vitale di una Comunità e la Biblioteca deve essere il nuovo centro di sviluppo di idee, di soddisfacimento di curiosità e di interazione dei giovani”.