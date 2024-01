Pietrelcina: l'opposizione porta in piazza i nodi dell'amministrazione Incontro pubblico, domani alle 12 con Scocca

A Pietrelcina si accende il clima anche se non si è in campagna elettorale. Questo perché, il gruppo di Minoranza 'Avanti Pietrelcina' guidato da Alessio Ermenegildo Scocca ha deciso di tenere un comizio pubblico nella piazza del paese, con lo scopo di informare direttamente i cittadini dei vari temi che li riguardano.

'Cari amici - si legge nella nota di 'Avanti Pietrelcina' - siamo arrivati a metà legislatura. È tempo di fare il punto su quanto fatto e sulla situazione poltica attuale che, alla luce degli ultimi sviluppi come gli accertamenti IMU e TASI, è necessario approfondire insieme.

Vogliamo farlo con una cosa inusuale a Pietrelcina: anziché una conferenza stampa, facciamo un comizio, anche se non è tempo elettorale. Crediamo che il confronto pubblico sia il modo migliore per informare i cittadini".

Di qui l'invito all'incontro in programma domani, domenica 14 gennaio, in Piazza Ss. Annunziata alle 12, dove interverrà il nostro capogruppo Alessio Ermenegildo Scocca.