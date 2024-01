Amministrazione comunale dona defibrillatore a squadra di calcio "Comune cardioprotetto: già installato un defibrillatore e organizzato corso per il suo utilizzo"

Un defibrillatore è stato donato alla società sportiva di Calcio del Castelvenere dall’amministrazione comunale, retta dal Sindaco Alessandro Di Santo, che è anche specialista in Medicina dello Sport, e dal suo vice, Raffaele Simone che ha la delega per lo Sport.

La consegna è avvenuta prima del fischio di inizio dell’incontro di calcio, valido per il Campionato di Terza Categoria, del Castelvenere contro il Cerreto Sannita, vinta dalla squadra di casa per 3 a 1.

Il nuovo defibrillatore è stato consegnato nelle mani della presidente dell’associazione sportiva Carmen De Simone dal sindaco Di Santo il quale ha ricordato che “Castelvenere, già dal mese di luglio dello scorso anno, è un comune cardioprotetto, avendo provveduto alla installazione di un defribillatore per le emergenze davanti la casa comunale e ad aver organizzato un corso di formazione per venti cittadini, abilitati come esecutori Blsd adulto e pediatrico (rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillatore precoce)”.