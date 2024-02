Forza Italia: "Vessichelli pensa più alla presidenza Asi che a Paduli" Zollo: "Sembra bandita ogni forma di manifestazione e aggregazione sociale"

"Allo stato attuale Paduli sta vivendo una situazione molto simile ai brutti momenti del gennaio 2020 quando il mondo fu sconvolto dall’espansione del Covid-19 costringendoci a chiudere nelle nostre abitazioni, ma questa volta non per colpa della pandemia ma a causa della politica immobilista, poco mirata a pubblicizzare il nostro territorio, le nostre ricchezze culturali ed enogastronomiche e la nostra storia. – così in una nota a sua firma Stefano Zollo componente del Coordinamento provinciale di Forza Italia – Mi viene quasi il dubbio che il sindaco Vessichelli abbia emesso un suo DPCM, come soleva fare il Governo dell’epoca durante i lockdown. Parrebbe infatti che a Paduli sia bandita ogni sorta di manifestazione e aggregazione sociale. Ormai ci troviamo a pochi giorni dal carnevale e il sindaco di Paduli ha deciso semplicemente di non organizzare nulla, non tenendo conto che la stessa rappresenta un motivo di gioia, festa, allegria e aggregazione soprattutto per i bambini. Ed invece queste manifestazioni possono e devono essere il volano del turismo padulese. Osservare Paduli in questi giorni mi rattrista e mi sgomenta soprattutto ricordando i fasti degli anni passati quando Paduli aveva ancora un certo appeal turistico.

D’altronde ormai è chiaro che il sindaco di Paduli ha la testa altrove, spostando il suo raggio d’interesse lontano dalle problematiche che attanagliano il nostro paese. Viene da chiedersi se il suo interessi principale del momento riguarda solo ed esclusivamente l’agognata presidenza dell’ASI, cercando di accaparrarsela non per merito ottenuto sul campo ma solo per un capriccio del suo mentore politico, ma perché Vessichelli non si dimette da sindaco?” ha concluso Stefano Zollo.