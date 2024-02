Melizzano: "Incontro con Rfi: svincolo riaprirà prossima settimana" "Necessario anche un ripristino della viabilità ordinaria a carico dell'impresa appaltatrice"

Incontro in mattinata a Melizzano con Rfi in merito alla chiusura dello svincolo in località Torello: "Sono intervenuti l’ing. Domenico Semplice per RFI, l’ing. Filomena Fiore per Anas, gli ing. Luongo e Fusco in rappresentanza della Direzione Lavori ITALFERR, gli ingegneri Sarubbi e Forestieri unitamente al geom. Castano per Frasso S.C.AR.L, mentre per il Comune Di Melizzano erano presenti il sindaco Rossano Insogna, il vice vicesindaco dott. Francesco Galietta, il geometra Antonio Insogna e il comandante della polizia municipale Ten. Stefano Savarese. Ha preso subito la parola il sindaco Rossano Insogna che ha rappresentato tutti i disservizi che la vicenda “chiusura dello svincolo” ha rappresentato per Melizzano e per i paesi limitrofi. Ha chiesto quindi a tutti gli enti presenti all’incontro certezze circa quella che rappresenta ormai una vicenda “fuori controllo”. Il vicesindaco dott. Francesco Galietta ha ribadito i gravi disagi per tutta l’utenza e per la popolazione del Torello in particolare. Dopodiché è intervenuto l’ing. Semplice, il quale ha voluto ripercorrere i tratti della vicenda e le ragioni tecniche che hanno comportato le proroghe richieste. Al termine dell’incontro ha voluto assicurare, con il sostegno dei tecnici della ditta appaltatrice, che la riapertura dello svincolo avverrà senza dubbio nella prossima settimana, essendo ormai terminate tutte le verifiche necessarie. Ciò è stato confermato anche da Anas, nella persona dell’ing. Fiore. Tutti hanno convenuto che sarà necessario anche un ripristino della viabilità ordinaria a carico dell’impresa appaltatrice, la quale procederà nei prossimi giorni ad un verbale di constatazione con gli uffici del Comune Di Melizzano, al fine di quantificare gli interventi necessari. Il Sindaco ha infine ringraziato tutti gli intervenuti per la disponibilità e per la chiarezza delle argomentazioni illustrate, confermando disponibilità e fattiva collaborazione a RFI, ANAS ed alla ditta appaltatrice".