Faicchio, rinnovato il direttivo della Pro Loco "Prof. Umberto Fragola" Cariche uscenti riconfermate con Sagnella presidente e Botte vice

Presso l’aula consiliare del Comune di Faicchio, alla presenza di 40 soci su 60 aventi diritto di voto, si è svolta l'assemblea elettiva delle cariche sociali della Pro Loco “Prof. Umberto Fragola” di Faicchio APS, per il prossimo quadriennio 2024/2028. Riconfermato alla guida della Pro Loco il direttivo uscente, con l’inserimento di nuovi soci che hanno dato la propria disponibilità a ricoprire cariche dirigenziali dell’associazione.

Il direttivo risulta così composto: Giovanni Sagnella (Presidente), Raffaele Botte (Vicepresidente), Sabrina Raffaella Cusano (Tesoriere), Marika Maturo (Segretario), Giuseppina Cusano, Angela Riccio e Michele Gaudio (Consiglieri delegati). Per il Collegio Revisori dei conti, la presidenza spetterà a Rosangela Biondi, membri del collegio sono invece: Tommaso Giannotta, Federica Landolfi, Mario Izzo e Daniele Tomaso

L’Assemblea elettiva dei soci, alla presenza del Sindaco di Faicchio Nino Lombardi e del Presidente Provinciale UNPLI Renzo Mazzeo, è stata anche l’occasione per parlare dei risultati raggiunti dal direttivo nel mandato concluso e del lavoro che si intende intraprendere nel prossimo quadriennio, caratterizzato da alcuni capisaldi che guideranno l'operato dell’associazione tra i quali lo straordinario evento “Medievalia Faicchio”.

“Con l'augurio di continuare a fare tante cose belle per la promozione culturale, turistica e sociale della nostra amata Faicchio anche nei prossimi quattro anni, ringraziamo di cuore tutti i Soci della Pro Loco che ancora una volta hanno creduto in noi e ci hanno affidato il delicato compito di gestire questa associazione, per il secondo mandato consecutivo” dichiara il riconfermato presidente Giovanni Sagnella.