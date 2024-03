Plastic Free, Telese Terme premiata a Milano La cittadina telesina è una delle 6 della Campania a cui è stato attribuito il riconoscimento

Sabato mattina, presso il teatro Carcano in Milano, a poche centinaia di metri dal duomo, si è tenuta la terza edizione nazionale del riconoscimento Plastic Free a 111 comuni italiani.

Un evento che è solo il clou di un percorso virtuoso sviluppato e costruito dalle amministrazioni comunali poi premiate per l'impegno profuso e la sensibilità verso l'ambiente e le future generazioni.

L'amministrazione comunale di Telese Terme, una delle sei della regione Campania, ha ritirato il premio con il suo rappresentante Vincenzo Fuschini, vicesindaco e assessore all'ambiente. L'evento è stato patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati ed ha visto l'intervento del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, della senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli e del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Vincenzo Fuschini, come delegato all'ambiente ci tiene a dire che, portato a casa questo importante riconoscimento nazionale, già nei prossimi giorni si riunirà con gli uffici comunali per mettere in cantiere nuove iniziative in continuità con quanto già sin ora fatto.

Per il primo cittadino di Telese Terme, Giovanni Caporaso si tratta di un ulteriore riconoscimento alla sensibilità ambientale dell'amministrazione. “A breve inaugureremo il primo mangiaplastica che è stato già installato nei giardini del comune – ha affermato il sindaco Caporaso -. L'amministrazione non perderà nessuna occasione di finanziamento per migliorare l'ambiente in cui viviamo, lavoreremo sempre per mantenere un livello alto di sostenibilità e per il benessere della nostra comunità”.

Infine, Sindaco e vicesindaco ringraziano gli uffici comunali per il costante e continuo supporto alle iniziative delle politiche ambientali e alla referente locale di Plastic free Maria Di Santo con cui il comune nel 2021 ha sottoscritto una convenzione per sostenere e promuovere la sensibilità verso l'ambiente.