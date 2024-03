Puglianello: grande attenzione all'edilizia residenziale pubblica L'assessore Viscusi annuncia: montati in via Cese infissi nuovi per rendere sostenibili le case

“L'edilizia residenziale pubblica torna ad essere al centro dell’attenzione. Porte e finestre nuove sono state montate nello stabile di via Cese per mettere in sicurezza la struttura, ma anche per evitare dispersione di energia. Lo sforzo dell’amministrazione sta dando i suoi frutti”. Così, l’assessore con delega al Patrimonio comunale Antonio Viscusi del comune di Puglianello che, assieme al sindaco Francesco Maria Rubano, ha annunciato che è stata eseguita la manutenzione corredata dai lavori di installazione dei nuovi infissi. Un’operazione che ha interessato anche interventi di efficientamento energetico dell’immobile di proprietà comunale di via Cese. “Si tratta di lavori destinati all’edilizia popolare. La manutenzione del nostro patrimonio e la cura dei cittadini non è un tema marginale, ma è sempre stato al centro del nostro impegno. Anche questa promessa è stata mantenuta”, ha dichiarato Viscusi. “Le iniziative sviluppate nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e della riqualificazione urbana è un'attività alla quale l'Amministrazione Comunale ha riservato in questi anni grande attenzione ed energia”, ha aggiunto il sindaco Rubano che ha poi continuato: “Il tutto è stato fatto soprattutto in relazione all'incidenza sostanziale di questo settore sulla qualità abitativa e di vita di parte della popolazione cittadina, intercettando un finanziamento dello stato centrale".