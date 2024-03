Guardia: Domenica delle Palme al Santuario con lo Stabat Mater di Vivaldi Il concerto, promosso dal Gruppo vocale ‘Vox Fidei’

Anche quest’anno, nella giornata della Domenica delle Palme, a Guardia Sanframondi torna lo Stabat Mater, nella versione di Antonio Vivaldi. Il concerto, organizzato dal Gruppo Vocale Vox Fidei, verrà eseguito dai Musicaliensemble diretti dal Maestro Daniela Polito. Il tutto nella splendida cornice della Basilica Santuario dell’Assunta e di San Filippo Neri alle ore 19:30. Un testo molto accorato da trasformare in note cariche di emozioni: lo Stabat Mater è una preghiera cattolica a firma di Iacopone da Todi di cui tante versioni musicali, nei secoli, si sono alternate: da Rossini alla recente interpretazione di Nicola Piovani, dalla classica del Pergolesi fino

a quella di Vivaldi nella versione RV 621 per soprano, contralto, archi e basso continuo.

“Dopo il consenso di pubblico dello scorso anno presso la chiesa Ave Gratia Plena – dichiara Vincenzo Palma, Maestro dell’APS guardiese – l’associazione offre nuovamente alla comunità una ‘riflessione musicale’ sul mistero della Passione e Morte di Gesù Cristo e sulla figura di Maria; infatti, il testo dello Stabat Mater è una sequenza cattolica del XIII secolo che accompagna il rito della Via Crucis e le processioni del Venerdì Santo”.

Sempre nella esibizione musicale di domenica 24 aprile è previsto, altresì, il Salve Regina di Alessandro Scarlatti per soprano, contralto, archi e basso continuo. Un appuntamento da non perdere per vivere in pieno l’intensità di fede a cui richiama la Settimana Santa.