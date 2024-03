Due nuovi progetti Erasmus per l’I. C. "Kennedy" di Cusano Mutri “Differences make Us colourful” e “The Future English Classroom”

L’Istituto “Kennedy” di Cusano Mutri, dopo il successo dei precedenti Erasmus degli anni scorsi si avvia all'esecuzione di due nuovi progetti che permetteranno a studenti e docenti di collaborare con altri istituti scolastici, di diverse nazionalità europee, in attività sia a distanza sia in presenza: “Differences make Us colourful” e “The Future English Classroom”.

Tutto il team Erasmus, guidato dalla dirigente Anna Filomena De Simone è già in fermento per la pianificazione dei vari eventi e la referente dei progetti Rosa Ornella Fappiano, con grande entusiasmo e professionalità, è impegnata nella fase di organizzazione, con i partners europei, e di “disseminazione” con l’Istituto e il territorio.

Per il progetto “Differences make Us colorful”, la cui finalità è potenziare e migliorare le tecniche di insegnamento della lingua inglese e favorire il rispetto verso gli altri, è stata svolta online una riunione, in data 29 gennaio 2024, con i partners europei che partecipano al progetto. "Con la Polonia e la Turchia - spiegano dall'istituo scolastico di cusano -, la nostra scuola ha concordato le diverse fasi del progetto, che prevede una mobilità online e quattro in presenza. La mobilità in Italia, intitolata “English with drama”, durerà cinque giorni e l’I. C. “Kennedy”, a cui è stata assegnata la trattazione di una delle forme più nobili dell’espressione umana, il teatro, dovrà organizzare vari giochi e attività per favorire la socializzazione di alunni e docenti. Le attività di drammatizzazione saranno organizzate con il coinvolgimento anche di esperti e associazioni esterne, favorendo l’apprendimento attraverso il digitale".

Anche con il progetto “The Future English Classroom” si persegue la finalità di miglioramento della didattica in generale e della didattica della lingua inglese attraverso le nuove tecnologie. Si darà spazio anche qui alle attività di drammatizzazione e di storytelling, per potenziare l’arte della narrazione attraverso il teatro e la riflessione sui valori, che faranno da collante a tutte le iniziative. Polonia, Bulgaria e Turchia hanno programmato le mobilità con l’Italia attraverso una riunione online svolta il 31 gennaio 2024.

Il 5 febbraio entrambi i progetti sono stati presentati ai genitori. A breve sarà organizzato un incontro con gli enti del territorio per ottimizzare il loro coinvolgimento, in modo che tutto si svolga in una dialettica virtuosa tra didattica e service learning, che sarà diffusa e condivisa in Italia e in Europa attraverso i social. L’Italia curerà l’account Pinterest per “The future english classroom” e un blog per “Differences make Us colorful”, dove l’Istituto avrà cura di pubblicizzare tutti gli eventi relativi ai progetti.