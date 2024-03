Ospedale Sant'Agata, Movimento civico: ancora un depotenziamento Il gruppo denuncia: potrebbero andar via altri infermieri

L'Ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti subirà un'ulteriore sottrazione di organico. E' quanto annuncia, attraverso il proprio profilo social, il Movimento Civico per l'Ospedale.

"Nella giornata di ieri - scrive il gruppo - abbiamo avuto notizia di alcuni cambiamenti che interesseranno il personale e l'organizzazione del P.O. De'Liguori, depotenziando ancora il nosocomio santagatese.

Dal prossimo mese di aprile, 3 infermieri verranno trasferiti da Sant'Agata a Benevento. Aumenteranno quindi a 5 le unità che da gennaio sono state trasferite. Per quanto riguarda il personale medico, 2 medici di medicina generale, prossimi al pensionamento, non effettueranno più turni di notte. Il reparto di medicina, dunque, sarà ulteriormente depotenziato. Allo stato attuale ci risulta già chiusa un'ala del reparto.

La situazione graverà pure sul Pronto Soccorso.

Anche il blocco operatorio non sarà più pienamente operativo. Verrà chiuso di notte e nei giorni festivi.

Sorge quindi spontanea una domanda: cosa resterà del P.O. De'Liguori?"